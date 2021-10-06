美國產業高層和州政府官員透露，由於雇主對新冠狀病毒檢測的需求激增，近幾周來全美快篩試劑缺貨的情況持續惡化，導致州和地方進行病毒檢測的成本持續攀升。

雅培（Abbott Laboratories）、Quidel和LumiraDX等快篩試劑製造商都在全力擴產以滿足不斷升高的需求，但數名產業高層透露需要數周到數個月才能大幅提高產量，這表示短期內要採購這些試劑將變得更加困難。

Quidel執行長Doug Bryant表示，雇主的需求太瘋狂，我們將無法滿足所有的訂貨要求。

在更具傳染性的Delta變種病毒導致新冠確診數激增後，近幾個月來州政府一直難以取得足夠的快篩試劑。白宮9月初宣布員工超過百人的企業，其未接種疫苗的員工必須每周進行病毒檢測，為了配合政令，近幾周來美國雇主也開始爭相囤積快篩試劑。

美國十多個州政府表示他們正苦於快篩試劑的短缺。雅培Binax Now快篩試劑通常約以5美元單價賣給州政府，但由於供應吃緊，密蘇里州已經開始考慮其他較昂貴的選擇，而奧克拉荷馬州近幾周來已經提高快篩試劑的採購價格。