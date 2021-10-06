中華航空一名副機師於加強版自主健康管理期間確診，華航今表示，經查該機師在外站都嚴格遵守防疫規定，返台居隔完成後，也落實加強自主健康管理，公司會全力配合疫調及人員匡列，同機組員目前篩檢皆為陰性。
華航指出，該位機師執行完長程線貨機任務後，遵照「機組人員防疫健康管控措施作業原則」規定，於防疫旅館完成5天居家檢疫，居檢後PCR檢驗為陰性，繼續進行加強版自主健康管理，10月5日依規定再次篩檢驗出陽性，衛生單位已安排送醫，公司全力配合疫調及人員匡列，同機組員目前篩檢皆為陰性。
華航初步調查，該位機師在外站都嚴格遵守防疫規定，返台居隔完成後，也落實加強自主健康管理。該位機師已完成2劑疫苗接種，並經檢驗確認有抗體。
華航已再次提醒所有機組員，病毒無所不在，務必做好個人防護及隨時注意清潔消毒，也懇請社會大眾支持與鼓勵堅守崗位並嚴遵防疫規範的機組員及其家人。
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