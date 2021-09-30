1.潤泰全(2915)：五倍券題材吸金，外資、自營商買不停，盤初股價彈升逾3.5%，躍過5日線、觸及月線。
2.華紙(1905)：傳10月調漲產品價格，不理外資連兩日賣超，晨盤仍彈升逾2.5%，領漲造紙股。
3.海光(2038)：風電題材護身，昨獲外資逆勢買超625張，晨盤彈升逾6%，重回5日線上。
4.燁聯(9957)：鋼鐵29日率先開出的10月不銹鋼盤價逆勢大漲，高於市場預期，今股價漲逾5%。
5.燁輝(2023)：限電衝擊，陸廠9月減產15％，惟昨三大法人逆勢聯手買超5709張，激勵晨盤股價續漲逾2.5%，5日線到手。
6.吉茂(1587)：追價買盤暴衝，股價一度漲停，飛過季線。
7.泰豐(2102)：塑化題材不斷，外資再度進場相挺，晨盤一度強漲逾3.5%、登32.5元之三個半月高價。
8.美食-KY(2723)：五倍券未演先轟動，投信連2日買超，股價上揚漲逾4%，穩居季線上。
9.聯茂(6213)：外資仍看好長期營運，晨盤跌深反彈漲近2.5%。
10.燦坤(2430)：外資連2日買超，五倍券題材助攻Q3業績，早盤上揚漲近3%。
11.通嘉(3588)：iPhone快充商機、筆電晶片需求不減，Q4拚淡季不淡，股價上攻逾4%。
12.裕民(2606)：周三BDI指數續大漲近5%，激勵晨盤力漲近4.5%。
13.國產(2504)：今年獲利拚十年高峰，盤初一度急拉漲近4%，半年線到手，挑戰年線。
14.精剛(1584)：全年展望樂觀，股價飆上漲停、收復周線。
15.朋程(8255)：三大法人昨回補，早盤漲逾2%。
16.玉晶光(3406)：打蘋果光，Q3營收攀峰，今跳漲2%，穩住400元。
17.岱宇(1598)：今祭庫藏股，區間價45至90元，晨盤反彈3%，拚返月線。
18.力麗(1444)：陸加工絲喊漲，今年營運看佳，早盤放量攻頂，挺進半年線。
19.南紡(1440)：原物料飆升，通膨蠢動，資產股獲寵愛，晨盤帶量急攻頂，衝上半年線。
20.集盛(1455)：陸報價喊漲，Q4業績進補，獲買盤拉抬衝漲停，收復20元、季線與半年線。
21.聯發(1459)：棉花價飆漲，獲利喊衝，獲外資連5買，早盤火速漲停，跳上半年線。
22.鴻準(2354)：沾蘋果光，獲外資偏多買超相挺，早盤放量彈升3%，攻克70元及5個月高價。(編輯整理：李慧蘭)
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