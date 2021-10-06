微軟和蘋果領軍，周二美股三大指數同步大漲。台股今早由台積電(2330)率電子股以及台塑(1301)領軍塑化股開高，早盤大漲逾百點至16568點，觸及5日線；但台積電及電子股指數隨即翻黑，周二強勢的長榮(2603)等貨櫃三雄亦走跌。台股昨天守住年線後反彈，但今日多頭續攻失利，再度翻黑，回測16400點關卡，目前守住周二的低點。

美股周一隨著美國公債殖利率走升，在科技股領跌下重挫，周二在微軟（Microsoft）和蘋果公司（Apple）等科技股強力反彈下收高。道瓊工業指數上漲311.75點或0.92%，收在34314.67點。科技股那斯達克指數上揚178.35點，漲幅1.25%點，以14433.83點作收。標準普爾指數揚升45.26點或1.05%，收4345.72點。費城半導體指數攀漲47.20點或1.48%，收3227.25點。

美股上漲，台股今早開高，但追價買盤乏力，台股開高走低，目前高低點差了200.98點，持續大幅震盪整理的格局。台股早盤未能成功克服5日線的反壓，但守住周二的低點16162點。

石油輸出國家組織和結盟產油國（OPEC+）並未決定進一步增產石油，國際油價持續攀漲至多年新高。台塑領軍塑化股，成為今日成交及撐盤重心。

周二美股三大指數同步大漲，台股今早電金傳產股均開高，但台積電隨即翻黑，電子股僅賴在相對低檔的鴻海(2317)、大立光(3008)上攻。國泰金等金融股撐盤。傳產原物料族群仍是以塑化股表現最佳。

回顧周二，美股在科技股強力反彈下收高，台股5日開低走高，盤中一度大跌246點，但終場上漲52.4點，收在16460.75點，成交值3281.79億元。三大法人合計賣超126.57億元，其中，自營商買超6.31億元，投信買超30.51億元，外資賣超163.39億元。