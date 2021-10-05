台股加權指數5日跳空開低在16362.27點，權王台積電（2330）開低在562元，跌破年線，航運股賣壓沈重，貨櫃三船長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）早盤跌幅皆逾3％，逆勢抗跌股包括塑化及面板等，指數早盤跌幅擴大，下跌逾200點，摜破前低16248點。

受到公債殖利率上揚，衝擊大型科技及成長股，美國舉債上限疑慮，令投資人不敢輕舉妄動影響，美國四大指數4日全面下挫。

道瓊工業平均指數10月4日終場下跌0.94％（323.54點）、收34002.92點。那斯達克指數下跌2.14％（311.21點）、收14255.48點。費城半導體指數下跌2.49％（81.13點）、收3180.06點。

元富投顧指出，10月全球股市似乎延續9月的各項利空因素，包括美國通貨膨脹居高不下，聯準會（FED）可能加速縮減量化寬鬆（QE）力道，甚至加速升息空間，10年期公債殖利率隨時再創高，可能重創科技股走勢。

而中國大陸恆大集團面臨債務危機仍未平息，股價全面停止交易，怕對該集團的資金周轉雪上加霜。中國大陸大規模限電，造成台商電子斷鏈，未來是否持續不定時限電，對相關電子族群的營收，造成相當大衝擊，須密切關注。

元富投顧指出，中國大陸調高電價、原油價格大漲，將加大全球通膨壓力，在相關利空尚未清除之前，包括美股、台股都仍然處在易跌難漲的弱勢格局中，宜保守應對。