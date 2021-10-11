航港局表示，今（11）日本島－離島船班預計開航51航次，疏運1萬407人次；高雄-馬公下午航班改至早上7時開航。另因海象不佳，台馬線停航2航次、布袋-馬公停航6航次、將軍-東吉停航4航次、鵬琉線停航2航次、東部航線停航26航次，共計停航40航次。

受颱風外圍環流影響，9日晚上10點至11日台馬航線5航次、10日至12日蘭嶼航線全部18航次、11日至12日綠島航線全部22航次、11日布袋-馬公航線全部6航次、11日將軍-東吉航線全部4航次、11日鵬琉線全部2航次停航。

其中台馬航線業者已簡訊通知訂位旅客辦理全額退票；東部航線已在航港局官網公告、或透過媒體及請業者柔性勸告，旅客如非必要，暫勿前往蘭嶼及綠島，已前往旅客預為調整行程因應；業者已於10日增開綠島航線回程航班共10航次，協助旅客返台。

布袋-馬公航線業者已於10日增開回程航班共3航次，協助旅客返台；將軍-東吉及鵬琉線業者均已通知旅客辦理退票。