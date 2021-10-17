2021年以來生豬價格重挫70％，令大陸A股上市養豬企業慘虧。截至15日已有8家豬企公布第三季業績預告，不僅龍頭業者牧原股份出現單季虧損，溫氏股份、正邦科技等豬企預計前三季淨虧損甚至超過人民幣（下同）50億元。

第一財經報導，9月間，大陸生豬價格（外三元豬種）再創年內新低，與1月中旬的豬價每公斤37元相比，下跌約70％，一度跌破每公斤11元。牧原股份9月商品豬售價為每公斤11.49元，月減17.46％，拖累銷售收入。

牧原股份14日預計，第三季虧損5億元至10億元，前三季淨利為85億元至90億元，年減57.12％至59.5％。市場分析，當牧原股份這種採取「自繁自養」具成本優勢模式的公司，都出現單季虧損時，所有豬企的成本壓力就可想而知。

其中，溫氏股份15日預計，前三季虧損92.5億至97.5億元，是目前預告虧損最多的豬企。另外，正邦科技前三季預虧至少69.5億元，第三季則預虧至少55.2億元。

但從近期養豬類股的股價表現來看，類股抗跌屬性明顯。近一個月，牧原股份、溫氏股份、正邦科技分別累計上漲28.09％、9.03％、6.03％。