央廣網報導，哈爾濱市今天（30日）召開疫情防控新聞發佈會。會上，哈爾濱市衛健委副主任柯雲楠介紹，大陸十一國慶節將至，為做好十一節假期疫情防控工作，廣大市民盡量在本地過節。

當前，哈爾濱市疫情防控正處於關鍵時期，國慶假期將至，預計人員流動、聚集性活動會有所增加，將加大本土疫情傳播風險。為做好國慶節假期疫情防控工作，在此提醒廣大市民：

要密切關注各地疫情形勢，盡量在本地過節，勸告外地親友暫緩返鄉探親，切實防範假期大量人員流動可能帶來的疫情傳播風險。

前往大型商超、農貿市場、賓館酒店、餐飲場所、景區景點等容易發生人員聚集的公共場所，請自覺執行「掃碼（亮碼）、測溫、戴口罩」等防疫措施，採取自助購物、自助結算、就餐使用公筷等行為習慣，盡量縮短排隊等候時間，保持「一米」以上安全距離，不在空間密閉場所長時間停留。

倡導廣大市民國慶假期就地過節、居家過節、親友間雲端過節，養成良好的家庭和個人衛生習慣，對進口冷鏈食品必須蒸熟煮透，防止受污染食品流向餐桌，把疫情防控各項措施、細節貫穿於生產生活各個環節。倡導婚事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦。

倡導廣大中共黨員幹部和公職人員要帶頭不離開居住地、不外出旅遊、不扎堆、不聚集、不聚餐，認真做好個人防護，養成健康良好的生活習慣，積極動員、督促家人親友嚴格執行疫情防控各項規定，及時向身邊群眾宣傳疫情防控政策信息。讓我們攜起手來，齊心協力打贏疫情防控阻擊戰。