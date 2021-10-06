環保局與當地泛舟業者組環境守門員，向遊客宣導垃圾勿亂丟棄。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

隨著疫情受到控制，戶外活動陸續鬆綁，因天氣仍炎熱，花蓮泛舟活動持續湧現遊客，為防堵人潮帶來垃圾流向出海口，花蓮環保局與東管處及泛舟協會簽定「秀姑巒溪河川水域環境維護認養書」，希望強化遊客資源回收觀念，別讓垃圾漂向大海。

花蓮縣環保局指出，雖受疫情影響，但花蓮縣去年觀光人數仍達1400萬人次，屢創新高，觀光人潮帶來的垃圾不可小覷，針對人潮多的東大門夜市、七星潭風景區以及鯉魚潭遊憩區，派員宣導垃圾外亂丟，並強化資源回收觀念。

海洋污染問題受到重視，其中瑞穗鄉秀姑巒溪，匯集各支流，沿花東縱谷，經過海岸山脈後，進入太平洋，每年8、9月間為泛舟水上活動熱潮，因疫情逐漸穩定，加上天氣仍炎熱，泛舟活動持續可見人潮。

縣環保局表示，與泛舟協會簽屬河川水域認養書，主因為下游秀姑巒溪出海口常見垃圾漂流至大海，而泛舟協會理事長邱弘光長期進行河川維護作業，因此環保局主動進行接洽，提供宣導文宣及垃圾桶，組成環境守門員，並於泛舟安全宣導時，加入資源回收宣導觀念，萬萬不可隨意拋棄垃圾，維護美好自然景觀，也給遊客一個美麗的回憶。

花蓮縣府表示，從連續兩年在縣管12條河川熱點區域，裝設攔網攔截垃圾，沒想到一年下來竟撈了多達114公噸，其中不少沒分類的成袋垃圾，除了破袋加強稽查取締外，也希望與各遊憩區業者簽訂相關合作，強化宣導，希望遊客能遵循勿隨意亂丟垃圾，造成海洋污染。