台灣疫情逐漸趨緩，中央也陸續放送相關管制規定，新北市長侯友宜6日市政會議表示，國際疫情趨緩，但新加坡、韓國等國家在上升中，台灣逐漸開放，未來也會走到與病毒共存，但他還是呼籲民眾要隨時緊繃防疫措施，「口罩戴好、病毒不到」，口罩是最好的第三劑疫苗，即便是在容留人數以下，原則還是要把口罩戴起來，市府各項活動也要嚴格檢視審核，一起把防疫配套措施做好。

侯友宜說，台灣境外移入病例每天都有，病毒基因定序大部分都是Delta，台灣不可能跟全球病毒無關，台灣一定要守住阻絕於境外，不然就要管控境內全面迎戰。

侯友宜說，從9月6日的幼兒園事件，就是從境外移入，未來一定不小心還會有機會從境外進來，現在看到對疫情穩定，在掌控中逐漸鬆綁，讓民眾回到安全新型態生活，未來也會走到與病毒共存。

侯友宜說，目前疫苗覆蓋率約60％比先前還好，但沒辦法保持社交距離，還是一定要戴上口罩，面積、容留人數都是概括數，無法保持社交距離，還是要把口罩戴起來。

侯友宜說，近日餐廳內用隔板取消等重大放寬，必須要更小心，中央規定地方一定尊重，地方採取嚴謹保守態度，每項活動都要嚴格把關，守住境內管控，境外管控也要更嚴謹，也是決戰點。