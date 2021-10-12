【LIVE直播】侯友宜最新說明｜2021.10.12

今日重回本土零確診，新北市市長侯友宜今日在防疫記者會上指出，新增零例確診，列管人數為75人，有6人可解隔離，昨日新增個案的接觸者採檢結果都呈陰性，請市民朋友不要擔心。

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自保加利亞(案16416)、馬來西亞(案16417)及美國(2例，案16418、案16419)入境，入境日均為今(2021)年9月28日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計3619373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3601737例排除)，其中16309例確診，分別為1672例境外移入，14583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。