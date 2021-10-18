虎豹潭今水勢減緩！仍有2失蹤 侯友宜：今再動員309人加強搜索

新北市雙溪區虎豹潭16日溪水暴漲造成6名遊客落水失蹤，搜救人員17日尋獲2大人及2童遺體，仍有2人失蹤，市長侯友宜今（18）日上午再度前往現場聽取簡報，侯強調，今再度動員309人分成9大區塊、11個點搜索加強搜索，務必把握黃金72小時的救援時間。

侯友宜表示，今天天氣較昨天好，今天的搜索會比前兩天好，動員更多人力加入，依據昨天搜索的經驗，從下游往上游搜、再從發生地往下游搜，全力以赴。

目前搜索超過38小時，一定要把握黃金72小時內找到另外失蹤2人，特別分成9大區塊、11個點搜索，切成小區塊搜索能夠盡快找到失蹤2人，今天共動員309人到場協助；若天氣狀況好也會協調空勤總隊協助，目前有出動消防局的空拍機，全方位搜索。

關於4名負責人刑責，侯友宜說，4人都已經找到，目前由檢察官和瑞芳警分局偵辦中，對所有違法事證全力偵辦，該查扣、該依法偵辦的，一定要配合給家屬有所交代。