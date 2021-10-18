高雄城中城惡火案，市府已組成行政調查小組追查真相。高市議員邱俊憲今（18）日除關心城中城案外，也追蹤2019年高市府移送偵辦的慶富案、氣爆捐款、輕軌二階、大港開唱等4大案進度，其中慶富案今年9月確定不起訴，其餘3案查無犯罪事實或查無特定人犯罪嫌疑，陸續予以簽結。

政風處長林合勝說明，慶富案市府部分今年9月10日獲不起訴，氣爆在今年3月17日查無犯罪事實而簽結，輕軌二階行政調查是在去年8月31日簽結，大港開唱則在今年9月7日地檢署也因查無特定人犯罪嫌疑，予以簽結。

邱俊憲沉重說，2019年高市府主動移送偵辦4大案件，被說成藏汙納垢，這幾年造成高雄很大紛擾，如今檢調簽結不起訴、查無不法，難道就當作沒這回事？那麼過去被人公開指責貪汙、做壞事情的這些同仁，他們的公道誰來給？

邱俊憲形容，這就像在大街上被人指控做錯事情，「你是壞人，要抓起來關」，但是查無不法，就應該要公開說明，如此才符合比例原則，他要求「有罪就辦、沒罪就還人家清白」，但政風處卻未主動公開這些資訊讓大眾知道。