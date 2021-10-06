大陸央視新聞用戶端6日報導，第75屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會美東時間5日舉行一般性辯論。中國常駐聯合國副代表耿爽在發言中表示，當前百年變局與世紀疫情交織疊加，國際安全形勢深刻演變，全球戰略平衡與穩定遭遇挑戰，多邊軍控與裁軍體系處於十字路口，國際社會面臨何去何從的重要抉擇。

耿爽指出，國際軍控與裁軍關乎世界和平與穩定。二戰的慘痛經歷催生了以聯合國為核心的多邊軍控與裁軍體系。70多年來，這一體系為消除戰略武器威脅、促進全球戰略穩定、維護國際和平安全作出積極貢獻。當前，國際社會圍繞這一體系面臨四大抉擇：第一，是重拾冷戰思維，製造分裂對抗，還是弘揚多邊主義，維護戰略穩定？第二，是奉行實用主義，破壞多邊規則，還是履行責任義務，推進裁軍議程？第三，是推行地緣戰略，打壓異己國家，還是堅持客觀公正，尋求政治解決？第四，是濫用自身優勢，謀求技術壟斷，還是鼓勵開放包容，共同制定規則？

耿爽強調，國際社會對上述四大問題如何審視，作何選擇，事關多邊軍控與裁軍體系未來、國際戰略安全格局走向、全球戰略穩定態勢前景。國際社會應從人類命運共同體理念出發，以負責任的態度作出明智選擇。

耿爽在發言中對美國升級核武庫，推進全球反導系統建設，在亞太和歐洲部署陸基中導，與英國和澳洲開展核潛艇合作，推遲化武銷毀，獨家反對生化武器核查議定書談判，長期抵制外空軍控進程，藉發展新興科技謀求軍事優勢，利用伊核、朝核、敘利亞化武等地區防擴散熱點問題推行地緣戰略等行徑提出批評。並敦促日本撤銷將核汙染水排海的錯誤決定，以公開透明和負責任的方式妥善解決國際社會關切。

聯大裁軍與國際安全委員會（聯大一委）負責處理軍控、裁軍、防擴散等國際安全事務，會議期間各國進行一般性辯論，並就核武器、生化武器、化學武器、常規武器、網路、外空等議題進行專題討論。