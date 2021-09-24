今年是「九一八事變」九十週年，每年的這個時候在東北各大城市都會鳴笛，告訴著所有東北同胞「勿忘九一八」。作為一名生活發展安家在瀋陽的台灣青年更是不能忘記，因為在就在九十年前的今日，日本軍國主義以中國軍隊炸毀日本修築的南滿鐵路為藉口侵佔瀋陽，自此開啟了十四年抗戰的開始。因為「九一八事變」使得東北人民受到日本奴役和殖民統治長達十四年。

作為一名台灣同胞，寶島台灣更早在1874年的「牡丹社事件」受到日本人侵略，1894年甲午戰敗《馬關條約》隔年台灣省被迫割讓於日本成為殖民地，長達50年的日本殖民統治中超過50餘萬台灣同胞因抗日而犧牲，這些歷史同為一名台灣同胞的我也始終謹記在心頭，因此不管在大陸的家瀋陽抑或是家鄉台灣，我的兩個家鄉都曾受到日本侵略，因此每次回首這些歷史時總是感歎，一個民族的振興離不開強大的國家。

自安家在瀋陽後，每當來到九一八歷史博物館時心情都是沉重無比，從開始到結束，展覽訴說著全國抗戰十四年間日本侵略者在我神州大地侵淩我們中國人，此時的中國人都是抱持著「地不分東西南北，年不分男女老幼，人人皆有抗戰之責！」的心理全面抗戰。因此當有台灣同胞來到我們瀋陽時，我都一定會帶上台灣鄉親上九一八歷史博物館，就是要讓島內的鄉親們瞭解認識到我們都受到日本侵略的歷史。

除此之外，最為重要的是自「九一八事變」，中國人民從此開始抗戰，若沒有我們先賢先烈全國軍民堅持抗戰到底的，就沒有台灣光復的日子，台灣省也就沒有辦法回到我們中國的懷抱，因此「九一八」這個歷史作為台灣同胞也一定要知道和認識。但是現今台灣島內，因為「去中國化教育」加上綠營政客的錯誤歷史推波助瀾下，台灣青年在抗戰史和被日本殖民的歷史都有嚴重錯誤的認知，因此作為一名來自寶島的台灣青年，我們應該多聆聽和認識抗戰史，希望更多年輕一代認識我們中國人抗戰的歷史。

兩岸的中國人，此時此刻我們都要緬懷先烈「勿忘九一八」。這十年我走過長春和瀋陽，東北這兩座城市都有著不同意義的人生故事，但是當我重新再認識這兩座城市的歷史悲歌故事後，「九一八事變」對整個東北和整個中國近現代史影響甚巨。作為來自台灣的青年，我熱愛這塊黑土大地上的每一件人與事，但也不能忘記，發生在這片土地上的歷史。

2021年九月十八日，警鳴聲再度響起。90年後的今日，我在瀋陽，我沒有忘記「九一八」，我是台灣青年，勿忘九一八，記取歷史，珍視和平。（羅鼎鈞/中國海峽研究院〈香港〉秘書長）