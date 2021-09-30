第一次來到重慶這個大城市，看到的每一樣事物，對我來說，事事新鮮 、處處驚奇，隨處一看，都是壯觀的高樓大廈，美麗耀眼的街燈，人來人往的大街上人們總是友善對視，我彷彿感到連這裡的植物都好像在對我微微笑，深深感受到重慶市區的人情溫暖和慷慨友善。

初見長江的驚嘆

站在人行道上，不經意的轉頭，還可見遠方那一條好長好寬的長江， 這是我在課本上看到的長江，現在竟然近在眼前，令我不得要發出讚嘆 。

這裡每一輛車子前都有一個渝字，是源於嘉陵江的發源地，每一棟建築物都設計為高樓層，看起來好像都是講好的，規格都很相像 。

重慶的夜景燈火輝煌，景色是我前所未見的 ! 來到這裡完全不用擔心晚上沒有燈光， 美麗的夜景處處可以打卡，拍照，更不用擔心視線不佳，因為處處有亮晶晶閃亮亮的燈飾，在重慶市區的行道樹上，聽當地人說，因為快要春節了，這個城市非常注重街景，所以掛滿五光十色的彩燈，不管是車子開過，還是人們走過，都一定會留下來欣賞一下 。

世界最長的輕軌

讓我印象最深刻的是，我搭到全世界最長的輕軌，說到這裡，我就得說到重慶的交通建設及物流運輸，因為我們參訪當中還到了重慶高速集團，我們受寵若驚的榮獲與交通副局長一起座談交流的機會 。從物流的介紹當中，我才知道運輸的時間如果可以減短，是一個很大的便利，西部物流園區與中歐的運輸，可以讓貨物的海運運送時間由原本的二十多天，縮短到僅僅十三天陸上運輸就可以完成，所以在重慶，鐵路工程是非常重要的，這是物流最大的優勢。

重慶的交通工具中，最著名的是輕軌，在重慶之旅前，媽媽就跟我提到輕軌，說到重慶的輕軌是全世界上最長的！而且是個非常方便的大眾交通工具 。我心想：「我可要來看看那輕軌到底是何方神聖，那麼受歡迎 。」當我搭到輕軌的那一刻，我終於深刻的能體會到，搭乘輕軌的喜悅，我發現輕軌有種神奇的力量，喜悅感染了乘客，也感染了我；望著窗外，可以看到早晨天空上還有一些朦朧的霧氣水珠，而遠方就是雄偉的長江和美麗的城市大樓，車廂裡的椅子是一排一排對坐的，我不時注意到小孩子在聊天，青少年在滑手機聽音樂，還有一些老人家會看著報紙，或談談心，說說自己的以往的風光偉業 。在一個小小的車廂裡，大家像一家人一樣，我也享受在歡樂的氣氛中 。時間飛快的，我們抵達了目的地洪涯洞，我離開了輕軌車站不經的回望了一下，心裡想著下次一定要再來，再搭一次。

兩江交會的感動

我發現重慶的道路每一條都是單行道，簡單而不繁雜，所以重慶的交通才可以那麼通暢，不容易塞車 。重慶的交通建設多樣，像是觀光小火車，地鐵或是電平車等，讓我了解，要有繁華的城市，需要有好的交通建設，很希望我生長的台灣，也能創建一些新的建設來和其他地方一起進步，這次來到重慶，真的是收穫滿滿！

長江跟嘉陵江是我在課本上看得到的大江，如今能親身站在嘉陵江跟長江的交會處，心情格外感動，我知道通常江與江的交會處是一個都市最重要的地方，重慶在兩江的交會處設立了國家劇院，表示這個都市非常看重藝術人文，我自己本身是學表演藝術的，我期待有一天有機會在這個城市的兩江交會處，重慶的國家劇院演出我專長的戲劇與歌唱，因為這裡就是我心中的夢想舞台 。（詹家馨）

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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