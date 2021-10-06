越南因應疫情暫停國際觀光客到訪已逾一年半，慶和省近日研擬重新恢復國際旅遊，並將台灣旅客視為潛在目標族群。越南知名渡假景點芽莊市就位於慶和省。

網路媒體越南快訊（VnExpress）引述越南政府網報導，慶和省（Khanh Hoa）政府昨天向越南文化體育旅遊部遞交兩階段的疫苗護照計畫草案，歡迎外國旅客搭乘包機前來旅遊。

第一階段從11月起至年底，外國旅客須搭乘包機抵達，並待在金蘭市（Cam Ranh）的渡假村裡。第二階段則是明年初至明年3月，屆時旅客將能造訪更多景點與芽莊市的渡假村。

慶和省將鎖定來自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防範得宜且疫苗施打率高的國家與地區的旅客，例如中國、日本、韓國、台灣、俄羅斯、澳洲、法國、德國以及部分北美國家。

旅客必須要持有完整的疫苗接種證書，且所施打的疫苗廠牌必須獲越南核可。

目前越南共計核准8款疫苗緊急使用，包括阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、Hayat-Vax、阿布達拉（Abdala）。

至於曾確診COVID-19及18歲以下旅客，若持有PCR核酸檢測陰性證明也可獲准造訪。

在疫情爆發前，慶和省2019年接待超過700萬名旅客，其中一半是外國人。慶和省力爭在10月15日以前為所有旅遊業人員都接種疫苗以重新開放旅遊業。（編輯：陳惠珍）1101006