周湯豪今（6日）擔任知名冰淇淋品牌代言人，他自爆是超級甜點控，之前就想過什麼時候能代言冰淇淋，接到邀約就像是美夢成真，他說，「其實我一直想開甜點店，我覺得我完成了非常想做的事，的確是事業上的里程碑，看到門外貼我的照片，覺得很自豪。」

他受訪時分享吃冰淇淋的獨家吃法，他說，最近看《魷魚遊戲》，看一集可以吃掉一罐！特別的是，「我會香草加一點點醬油，吃起來會像焦糖或太妃糖的口味！每次講的時候大家表情都覺得我瘋了。」

他也感性表示，食物是一個回憶膠囊、是有回憶跟溫度在裡面的。他以前還在打拼的時候，跟媽媽比莉工作辛苦完了後，會一起去租一支片子、買冰淇淋一起吃，「那時候有的不多、要得也不多，過往的記憶就這樣深刻烙印在我腦海，冰淇淋是讓人感受到快樂幸福的食物，能成為代言人對我來說也多了一份不同的感覺。」

疫情期間周湯豪寫了很多歌，年底前會有新的發行，他提到，疫情對他影響很大，也給每個人非常多課題，「我過去10年就是不斷的工作，發現我現在在做的事情就是10年前的我的目標，因此也想要去重新認識我自己、重新去體會，疫情也讓我有機會去思考，接下來的路是甚麼。」