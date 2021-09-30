近日傳出美國所做民調，高達4成以上願意協防台灣。綠委陳亭妃今日表示，美國現在厭惡中國，認為中國霸權已經影響到民主體制，因此有一種抗中保台的氛圍。

陳亭妃指出，美國總統拜登上台後，即便過去美國民主黨較為親向中國，但現在美國的民意，都認為要抗中保台，台灣延續的策略也是在執行這樣的目標。

陳亭妃說，台灣要繼續努力，加強台美的關係，加強美國公民對於台灣的支持，這才是最重要的。