美國民調達4成願意協防台灣？綠委：繼續努力加強台美關係 13:112021/09/30 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日傳出美國所做民調，高達4成以上願意協防台灣。綠委陳亭妃今日表示，美國現在厭惡中國，認為中國霸權已經影響到民主體制，因此有一種抗中保台的氛圍。 陳亭妃指出，美國總統拜登上台後，即便過去美國民主黨較為親向中國，但現在美國的民意，都認為要抗中保台，台灣延續的策略也是在執行這樣的目標。 陳亭妃說，台灣要繼續努力，加強台美的關係，加強美國公民對於台灣的支持，這才是最重要的。 美學者：台灣重要性成共識 岸田文雄對陸不會軟化 美要台積電交機密資料 王美花回應讓江啟臣怒批：蔡政府無情無義 #美國 #抗中保台 #陳亭妃 #4成 #願意 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NCC程序違法 TVBS提告抗罰獲勝 04:102021/09/30 焦點要聞 對外關係 岸田文雄仍會謹慎行事 04:102021/09/30 話題觀察 力挺刪Q罷免案 江啟臣批：若挺陳柏惟就是挺萊豬進口 12:292021/09/30 政治 用電超標！江蘇發改委：先停工業保民生 04:102021/09/30 財經要聞 廣東10月1起調整電價 中煤協會：前景不容樂觀 12:032021/09/30 財經 海納百川》蔡英文「論文門」的保命符與催命符（王晨鐘） 13:012021/09/30 海納百川 芹菜素防癌抗失智 不愛芹菜沒關係 這些食材也有它 11:492021/09/30 健康 《證交所》10月將至 8場法說登場 08:032021/09/30 財經 學者：日對台維持非政府實務關係 04:102021/09/30 話題觀察 日本新首相出爐 牛彈琴：陸應有三種準備 12:012021/09/30 兩岸 大陸秀釋迦病蟲照 農委會未收到 04:102021/09/30 產業財經 政治熱門新聞 看到政黨民調 郭正亮驚人預測台北市長選舉結局 - 政治 陳柏惟罷免案會過嗎 顏寬恒爆地方最新戰況 - 政治 綠營若動員挺陳柏惟 郭正亮曝可能結果 - 政治 兩岸若發生戰爭最新民調 趙少康看破泛綠想法 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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