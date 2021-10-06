遭爆10年前撞人肇逃！ 陳柏惟認了：當時疲勞駕駛不夠成熟

面臨罷免的台灣基進陳柏惟，被指控2011年9月曾駕車從高雄鹽埕區至鳳山區的路上，撞傷機車騎士後肇事逃逸，因此遭法院判刑。陳柏惟今天(6日)承認確有此事，並坦承自己當時是疲勞駕駛。有網友在PTT八卦板爆料稱，有些陳柏惟粉絲知道這件事，不禁反問「所以你們要支持肇事逃逸的人嗎？」「雖然不喜歡國民黨，但這樣真的好嗎？」

針對被指控肇事逃逸，陳柏惟發出聲明，其中他談到，「這是我人生的轉捩點，在這件劇烈的教訓後，重新面對人生，才有了今天的陳柏惟。我很感謝對方給我和解的機會，我不會逃避或掩蓋我的過去，誠實面對過去，是我一貫的態度。最後，我要再一次向當事人和社會致上最深的歉意與反省。我會把這件事情，作為我人生永遠不會忘記的教訓，鞭策我自己，要用更大的努力，來回饋社會。」

有網友在PTT八卦板貼出好幾個截圖並爆料稱，有朋友混進去陳柏惟後援會的LINE群組，看到崩潰現場，粉絲瘋狂找梗護航，除了有「我們家柏惟年紀還小」一派，也有「人非聖賢孰能無過」一派、有「抗中保台」一派，甚至有 「你是不是台灣人之情緒勒索」一派；不過也有粉絲親屬是肇逃受害者，無法接受事實，因此引起後援會兩派論戰。陳柏惟發完聲明，承認肇逃後，立刻有人開始受不了退群組。

從該網友的對話截圖顯示，裡頭的成員紛紛說，「我朋友有人被肇逃逃逸過的經驗。」、「真的非常可惡，沒想到陳柏惟是這種人，不會再支持了，你們如果有受過這種痛就會懂。」、「肇逃、毒品...坦白說觀感真的不好。」、「所以是本人喔。」

也有成員說，「所以你們要支持肇事逃逸的人嗎？我們的標準什麼時候變成這樣了！怎麼可以這樣？」、「你知不知道我們朋友因為有人肇事逃逸延誤救醫。」、「雖然不喜歡國民黨，但這樣真的好嗎？」

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！