《正常發揮》

目前面臨罷免危機的台灣基進立委陳柏惟，被爆料曾於2011年9月29日清晨6點35分駕車撞傷一名騎士後肇逃，後來被警方調閱監視器查獲，才俯首認罪，最後判刑9個月、緩刑3年。前民進黨立委郭正亮在中天節目表示，一但陳柏惟沒被罷免成功，民進黨新潮流就會說他們輔選得分，若陳柏惟被罷成，新潮流的人也可頂上來參加補選，可說雙贏。此說法讓主持人王又正忍不住驚呼。

郭正亮6日在中天政論節目《正常發揮》中表示，陳柏惟肇逃這件事，細節已經講不下去，就要趕快轉移焦點，前立委林靜儀已幫他想到很多招，顏家就是她講的。新潮流和顏家打仗是專家，他們跟顏家已打二、三十年，所以手上資料非常多。這就是一石二鳥，若陳柏惟沒被罷成，新潮流就得分；若陳柏惟被罷掉，就由新潮流出馬參加補選，可說兩面都贏。

郭正亮接著表示，陳柏惟在台中二選區的周邊立委都是新潮流，新潮流在台中和彰化都是最強的，所以很多議員都是新潮流，陳柏惟若沒罷成，就說他們輔選得分，若陳柏惟被罷成，就由他們的人頂上來參選，所以打顏家是穩賺不賠，對顏家的選戰文宣還可以繼續用，不只立委補選，2024年大選還可以再用 。

郭正亮指出，綠營要辯護說陳柏惟很優秀，實在辯護不下去，且打對決戰時，票也會出不來，所以綠營只好去打負面情緒，最後會變成兩種負面情緒的競爭，恐打成政黨對決或兩岸對決，這就是在比負面動員哪邊的情緒強。