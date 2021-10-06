行政院政務委員鄧振中今日接受網路節目訪問表示，針對台灣加入CPTTP議題，他認為，台灣將可以獲得日本相當大的支持和幫忙，此外，澳洲、紐西蘭、加拿大等國家，也都對台灣很友善。

鄧振中指出，中國近期打算加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，但各國認為中國還恐怕「還差一截」。中國的國營事業佔GDP達52％，恐難符合CPTPP的規定。

鄧振中說，英國(大英國協含括澳洲、紐西蘭、加拿大等等)在今年2月也提出申請，希望加入CPTPP，目前都滿順利。鄧認為，等英國的申請案清楚了，看英國怎麼走，台灣可以參照這樣的模式。

鄧振中表示，中國現在申請加入CPTPP的原因，有可能是企圖突破美國及其盟友的包圍，趁「美國現在暫時還不在裡面」。另一種分析是，中國國內想改革，因此藉由外力來產生改革動力。

鄧振中指出，台灣想參加很多國際組織，但若中國已先加入，往往會阻止，目的是「不讓台灣有國際空間」，但國際上要怎麼安排，只能各自努力。台灣目前的進度並未太晚，是一直按照自己的步調走，但中國最近是突襲式的宣布，國際會比較歡迎台灣的做法。

鄧振中說，日本是今年CPTPP的輪值主席國，近年台日關係顯示，雙方都願意互相幫忙，日本知道台灣是市場經濟，而且組織越大越有影響力，此外，CPTPP也包括進步的議程等等，也相信日本會幫助台灣。