近日陸續有疫苗到貨，但仍有許多民眾苦等莫德納第2劑。衛福部長陳時中昨(5日)透露，「莫德納疫苗應該我想近日就會到來，大概這兩天可以跟大家做報告」。此話一出，引發不少網友關注，有人不禁酸「裝神弄鬼的...有什麼好神祕的」。

不少民眾目前都仍在等待施打第二劑莫德納，陳時中昨再度被問及到貨進度時，他說，「應該我想近日就會到來，大概這兩天就可以跟大家做報告」。依過去疫苗抵台經驗，指揮中心通常是當天疫苗到貨、當天報告，因此莫德納可能是這兩天會到貨。

此消息一出後，引發不少網友在《批踢踢》、《yahoo新聞》討論，有人留言「跟等自摸一樣，既期待又難等到」、「很快是多快，我要是這麼講準備老闆噴死」、「世界怎麼跟得上台灣」、「這種主管在民間公司，絕對電爆後炒魷魚」。但也有人相當期待疫苗到貨。

另外，疫情指揮中心發言人莊人祥日前曾說，先前我國取得的108萬劑莫德納疫苗，目前正提供給7月9日前接種的70歲以上長者施打，若下一批莫德納來台，就會從70歲以下，且在7月9日前施打第一劑者開放，接著才會輪到7月20日以後接種的族群。

網友留言。(取自批踢踢)