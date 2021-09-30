台灣何時可降級 陳時中今指一關鍵數字 14:132021/09/30 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中指出，疫苗覆蓋率必須逾6成，才能降級。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣民眾關心疫情何時才能降級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今指出，至少疫苗覆蓋率要超過6成，「超過這個數字，我們再來討論」。 陳時中也提到，一些目前較難開放的行業，只要覆蓋率先達6成，不排除開放。 千億總裁稱夫妻「月收8萬」可買房 網噓爆怒轟：學政府講幹話 美國民調達4成願意協防台灣？綠委：繼續努力加強台美關係 #降級 #陳時中 #疫苗覆蓋率 #6成 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞工紓困1萬元申請最後一天 逾期不再發給 10:362021/09/30 生活 陳柏惟控國民黨提案買大陸疫苗 藍委批：不要欺騙選民又騙神明 10:592021/09/30 政治 高雄副市長連議員都不認得遭請出議場 陳其邁緩頰：因為長太帥 11:482021/09/30 政治 學者：日對台維持非政府實務關係 04:102021/09/30 話題觀察 陳時中：AZ下午抵台可能性高 近期陸續有BNT到貨 10:382021/09/30 生活 陳柏惟講國語了！馮世寬：委員對我非常好 13:102021/09/30 政治 陳德烈激瘦秘訣大公開 靠這招4個月鏟肉10kg 11:572021/09/30 娛樂 昔霸氣誇自己「超過100分」 馮世寬今坦言：這兩年都不努力 12:062021/09/30 政治 宜蘭朱立倫慰留 張建榮否認辭黨部主委 04:102021/09/30 地方新聞 5月疫情爆發奪800條人命 陳時中「硬牽拖3＋11」：大可不必 09:582021/09/30 生活 藍綠立法院開戰交鋒！陳玉珍、邱議瑩網友認證女戰神是她 09:452021/09/30 生活 生活熱門新聞 印度神童預言股市崩盤時間點 30年前恐怖景象重演 - 生活 第11輪打BNT 指揮中心曝接種對象 最快10／13開打 - 生活 台灣何時可降級 陳時中今指一關鍵數字 - 生活 拆廣告招牌飄惡臭 裝修工驚見「女屍藏裡面」嚇瘋 - 生活 叫外送沒湯又沒飯 他看訂單備註「神斷句」超傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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