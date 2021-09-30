台灣民眾關心疫情何時才能降級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今指出，至少疫苗覆蓋率要超過6成，「超過這個數字，我們再來討論」。

陳時中也提到，一些目前較難開放的行業，只要覆蓋率先達6成，不排除開放。