台灣民眾關心疫情何時才能降級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今指出，至少疫苗覆蓋率要超過6成，「超過這個數字，我們再來討論」。

陳時中也提到，一些目前較難開放的行業，只要覆蓋率先達6成，不排除開放。

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