中秋連假疫情受到控制，疫情指揮中心多項防疫政策陸續鬆綁，身兼黨主席蔡英文總統今在中常會表示，疫苗接種涵蓋率，預計國慶前可以達到6成。

蔡總統指出，隨著疫情受到控制，防疫措施鬆綁不降級，政府一定會持續注意疫情的狀況，她要謝謝這段期間，民眾自動自發的配合，也要提醒大家，繼續維持防疫習慣，避免疫情有再次升高的機會。

她表示，這週以來，疫苗陸續到貨，今天的數據顯示接種人口涵蓋率已經達到5成8，預計國慶前可以達到6成。