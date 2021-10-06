力拚疫苗接種覆蓋率 蔡英文：國慶前可達6成 16:282021/10/06 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫苗覆蓋率 總統：國慶前可達6成。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋連假疫情受到控制，疫情指揮中心多項防疫政策陸續鬆綁，身兼黨主席蔡英文總統今在中常會表示，疫苗接種涵蓋率，預計國慶前可以達到6成。 蔡總統指出，隨著疫情受到控制，防疫措施鬆綁不降級，政府一定會持續注意疫情的狀況，她要謝謝這段期間，民眾自動自發的配合，也要提醒大家，繼續維持防疫習慣，避免疫情有再次升高的機會。 她表示，這週以來，疫苗陸續到貨，今天的數據顯示接種人口涵蓋率已經達到5成8，預計國慶前可以達到6成。 《國際產業》韓網銀H1用戶數締新猷 手機銀行占8成 雙十疫情回穩 台東屏東訂房達8成 # 新冠肺炎 #台灣 #國慶 #6成 #達到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國慶領唱國歌 國民女友羅嘉翎在列 04:102021/10/06 政治要聞 北市府千人請公傷假僅2成獲慰問金 議員現行制度漏洞百出 15:492021/10/06 生活 羅一鈞將與奧運英雄國慶領唱國歌 網傻眼：又要造神了 08:042021/10/06 政治 疫情衝擊運量 全台捷運今年總計慘賠逾百億 04:102021/10/06 焦點要聞 國慶連假監控路況 新北警出動空拍機 13:462021/10/06 社會 寶成越南廠 今起分階段復工 04:102021/10/06 證券．權證 南瀛天文館推國慶連假系列活動 星象劇場早鳥場免費看 12:572021/10/06 生活 台灣疫情逐漸趨緩 侯友宜呼籲：口罩是最好的第三劑疫苗 09:372021/10/06 生活 6成4台灣人對民眾黨無感及反感 10:122021/10/06 政治 《光電股》元晶屏東擴廠強身 太陽能模組產能增5成 15:422021/10/06 財經 台新銀投資策略建議 疫情無礙景氣復甦、波動創造布局機會 12:392021/10/06 財經 政治熱門新聞 陳柏惟惹火全台中人？綠營護航喊「這句」 罷免總部聲明嗆：你還有臉嗎 - 政治 吳子嘉籲朱立倫找她出手罷免陳柏惟 郭正亮爆內幕 - 政治 陳柏惟認「撞人肇逃」後 趙少康忍不住說重話 - 政治 陳柏惟罷免最新民調出爐 同意票超驚人 - 政治 綠營拋「3大理由」狂挺陳柏惟 藥師狠酸：醜八怪也變西施 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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