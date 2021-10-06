北市大安區建安國小今爆出一名學童的機組員母親確診，該班學生預防性停課、採檢，指揮中心指揮官陳時中稍早證實此事，指出該名機組員在10月5日採檢陽性確診，Ct值33，現在正在加強版自主健康管理，有接觸到小朋友，因此學校預防性停課，該案列入境外移入。

針對此案，陳時中今於立法院表示，進一步的情況還沒掌握，但知道有人確診，疫調還在進行中，至於小孩和其他人的採檢情況並不清楚。這名個案10月1日、2日採檢陰性，因循環式採檢，於5日採檢陽性，Ct值33，目前把她歸類在境外移入個案。

對於為何機組員小孩的學校需要預防性停課？陳時中表示，機組員曾經接觸過小朋友，入境後於防疫旅館進行居家檢疫5天，現在則是在加強版自主健康管理期間，2、3天就要檢驗1次。

北巿建安國小也證實，該校確實家長確診，目前該班學生都在安排採檢，預計結果下午出來，其他班級學生暫時如常上課。