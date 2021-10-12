新北市這幾年完成211所國小通學巷弄改善，不過新北市議員何博文質疑，其中有194所只畫了綠底行穿線就算完成改善，與其追求數字通學巷的數字，不如建置更安全的人行空間。新北市交通局長鍾鳴時表示，通學巷改善會依照學校實際需求執行，有的是基本型改善標線號誌，有的則需要限速甚至是巷弄管制，並透過科技執法執行，會依照需求改善。

何博文表，根據統計，90.5％國小學童上、放學由家長接送，新北市府推動通學巷弄改善計畫完成211所國小改善，共計有1913項設施，不過實際檢視其中194所學校只是畫了綠底行穿線，他質疑通學巷的認定標準為何，畫行穿線就是通學巷？

鍾鳴時指出，新北市示範的通學巷計畫包括5種類型，分別是「基本型」、「速度管理」、「人行安全」、「通學管制」、「科技輔助」，所有類型都是根據學校需求施作，並非每間學校都要動土改善。

鍾鳴時舉例，目前包括板橋莒光國小、蘆洲忠義國小與三重集美國小，就達到通學管制與科技執法的程度，且列入基本型的學校，市府也會持續檢討修正，若是需求增加，就會加強提升等級。