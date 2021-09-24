中國大陸於16日正式宣布已申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)，最諷刺的莫過於原本占據制高點的美國與台灣同陷困境：當初倡議《跨太平洋夥伴協定》(TPP)以制約中共的美國已成為「局外人」；矢志積極推動參與區域經濟整合，突破中共孤立打壓的台灣誤判形勢，因循遲疑，反而處於被動局面。

民進黨政府為彌補決策面與行動面的失誤，火速於7天內提出申請，雖然強調是依自己的節奏與步調，做好充分準備，正式提出申請，與大陸申請案沒有關聯，但貽誤先機在先，倉促決策在後，台灣的CPTPP漫長之路將滿布荊棘。

前美國代理副貿易代表卡特勒10日才在《外交事務》季刊發表〈美國必須重返跨太平洋夥伴機制〉專文，因素之一就是中國有可能成為CPTPP一員，沒想到一語成讖。拜登政府全面嚇阻、圍堵中共的戰略設計中，經貿領域原本就是弱項，現在更可能成為破口，而對外關係幾乎完全依附美國的台灣將蒙受更嚴重的衝擊。

蔡英文總統在2016年第一次總統就職演說時強調，將積極參與多邊及雙邊經濟合作及自由貿易談判，包括CPTPP的前身TPP及《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）等。但2017年川普總統決定退出美國一手主導的TPP後，局勢隨之翻轉，蔡英文在2020年任就職演說中未再提及參與已由日本接手的CPTPP，只表示要和美、日、歐洽簽貿易或投資保障協定。

今年元月拜登就任，一再彰顯對台灣的支持堅若磐石，又適逢對台灣極度友好的日本擔任CPTPP輪值主席，台灣加入CPTPP機會絕佳，但拜登無意重返CPTPP，而民進黨政府瞻前顧後，怠惰延宕，更忽視中共領導人習近平去年11月在APEC公開宣示將「積極考慮」加入CPTPP，終於導致今天遭到中共攻其不備。

包括加入世界貿易組織（WTO），台灣長期以來參與國際組織及機制的最穩定、強大支持都是來自美國，國際關係刊物《外交家》因此分析，由於美國缺席，台灣在CPTPP內部缺乏堅定及具影響力的國際支持，使得加入更為困難。

目前有11個成員的CPTPP是「高品質、高標準」的多邊自由貿易協定，以台灣的經濟自由化程度確實比大陸更具優勢，並得到日本、澳洲、紐西蘭的歡迎，許多人也因此感到樂觀。但從中共主導RCEP，推動「中歐投資協定」在勞工問題做出重大讓步來看，永遠不能排除大陸犧牲部分經貿利益達到政治目標的可能性，台灣決策者更不能重蹈覆轍，研判中共無法成功加入CPTPP。

另一方面，中國是全球最大貿易國、第二大經濟體，與CPTPP會員國中的澳洲、紐西蘭、新加坡、智利、秘魯已建立FTA關係，中國與東協（ASEAN）的FTA也涵蓋馬來西亞與越南，以及CPTPP需要納入中國市場等事實，使得中共擁有龐大的影響力及話語權。中共搶先一步申請就是向國際證明其對自由貿易及多邊安排的承諾，同時先發制人干擾台灣加入。

負責對外經貿談判的政務委員鄧振中表示，我方是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請，也是台灣加入WTO及與紐西蘭、新加坡簽訂自由協定的名稱。但他忽略的是，在台灣入會「議定書」及相關協定中，「台澎金馬個別關稅領域」稱為「中華台北」。民進黨積極推動駐外機構正名為「台灣代表處」，更排斥使用「中華台北」，但終究無法以台灣名義申請加入CPTPP，是否能擺脫「中華台北」，國人將拭目以待。

蔡英文總統在臉書表示，「遞件，就代表我們有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步」。但國際觀察家認為兩岸申請加入CPTPP極可能陷入無限期鬥爭，不知民進黨政府這次是否已準備好了。