民眾若到結帳櫃檯準備付錢，發現店員竟是舞台上的大明星，想必會十分驚喜。男星坤達、歐漢聲（歐弟）日前到已故星友小鬼（黃鴻升）的展覽擔任櫃檯收銀員，除了讓現場粉絲驚喜不已，為小鬼盡最後一份心力也讓人看得感動。

黃鴻升（小鬼）16日逝世滿1年，小鬼的爸爸、妹妹為他舉辦《EVOLUTION by Alien Huang》展覽，展出他未公開的近300件藝術作品，吸引許多演藝圈朋友和粉絲到場支持。昨（25日）小鬼妹妹在IG限時動態PO展覽相關點滴，一方面為即將結束的展覽默默感傷，一方面謝謝坤達、歐漢聲的幫忙，寫道：「感謝今日雙帥高顏值高規格的工讀生，B1一級戰區結帳櫃檯，強大的火力支援。」小鬼妹婿也笑說：「期間限定工讀生。」

小鬼妹妹坦言這場畫展，其實是幫哥哥送給爸爸的生日禮物，回想展覽對外開放的前一天（9/15），她看到爸爸侃侃而談的接受採訪，眼神充滿以小鬼為榮的氛圍，不禁感性地表示：「那對我來說是一種很大的放心，天知道這一年我們過得多辛苦，看到那樣的我爸，我才要以他為榮。」小鬼妹妹也感謝歐漢聲特別送蛋糕幫爸爸慶生，以及工作室和展覽工讀生都一起幫爸爸唱生日快樂歌，讓現場氣氛變得更熱鬧，「感謝有你們一起把0924過得不一樣，祝我爸生日快樂，愛你。」