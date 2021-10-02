第56屆金鐘獎在台灣疫情趨緩的狀況下，得以在10月2日舉行，今年由主播兼網紅「視網膜」陳子見獨挑典禮主持的重任，讓觀眾對這次典禮相當期待。原本被視為「益智及實境節目主持人獎」熱門人選的吳宗憲、KID（林柏昇）和小鬼（黃鴻昇），最後扼腕惜敗曾國城，KID事後也在臉書PO出合照，意外惹哭一片粉絲。

稍早金鐘56公布「益智及實境節目主持人獎」得獎者是曾國城，有不少《綜藝玩很大》的死忠觀眾紛紛抱不平，而KID本人隨即更新臉書，上傳一張和吳宗憲的合照，也忍不住說「真的太可惜了」，但立刻正面地表示，「明天睡起來～錄影還是要繼續」，並補充說他們會繼續努力。

KID事後也在臉書PO出合照，意外惹哭一片粉絲。(圖/ 摘自林柏昇KID臉書)

照片中KID和吳宗憲對著鏡頭淡淡一笑，吳宗憲的手指著兩人之間代表小鬼的娃娃，簡單一個動作就惹哭一片粉絲，底下湧入大票鼓勵和安慰他們的留言，「爆淚到不行！你們是最棒的」、「在我心裡你們舊是最棒的」、「入圍就是得獎了，已經都很棒了」、「真的好可惜，在我們心中你們已是最棒的主持人」。

金鐘56今年的戲劇節目獎入圍的有《天橋上的魔術師》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《客家尋味劇場-女孩上場》、《黑喵知情》和《飄洋過海來愛你》等，每一部話題度都超高，也都是獲獎熱門。

而典禮中有三段表演節目，分別由陳明章演唱，主持人視網膜搭檔Sandy吳姍儒、炎亞綸合作脫口秀，及動力火車要衣連串演唱10首國、台、客語電視主題曲，讓觀眾回憶看電視劇的感動。