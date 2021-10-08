炎亞綸挑戰彈弓遊戲。（三立提供）

炎亞綸首玩大解放。（三立提供）

7周年感謝祭陣容強大。（三立提供）

吳宗憲、KID主持的中視、三立外景實境節目《綜藝玩很大》本周播出七周年節目感謝祭，新科金鐘綜藝節目主持人炎亞綸偶像出身，鮮少出現外景遊戲節目中，首次參節目玩得盡興，連鬼鬼都虧他：「炎亞綸憋很久了，首次來玩火力全開。」還稱他是「蓄勢待發的綜藝魂」，甚至有網友們看到預告留言「是否可以考慮來當隊長，應該很好玩」。

這次《玩很大》其中一項遊戲要「用腳當成彈弓來賺取生活基金」，滑稽動作讓KID直接點名炎亞綸當壓軸，笑說：「紅隊就是要看偶像醜啦！到底誰幫你接通告的？」沒想到炎亞綸完全沒偶包，兩腿大張當彈弓，各種遊戲都拚命完成，有別於以往螢幕上的一面。

《玩很大》開播至今已7年，共播出超過350集，節目精神由兩隊精彩廝殺與多變的企劃內容，深受粉絲喜愛，穩坐週六綜藝有效收視冠軍，YouTube頻道上的點擊更累積超過9.6億。

本周將播出的「七週年感謝祭」特別企劃，官方平台釋出搶先看片花不到24小時，累積了超過20萬觀看人數，分享超過2000次，網友反應熱烈，直說相當期待，也感受到節目的誠意和溫暖。

主持人吳宗憲、KID攜手首次參加節目的炎亞綸、鬼鬼吳映潔、坤達、李佳穎、郭靜、愛紗，前往台東池上4天3夜拍攝，有別以往兩隊競爭的方式，這次將藝人分為3組，分別負責料理、表演、場地布置，所有細節都由藝人們親自參與設計，就連送VIP粉絲的伴手禮也是由大家親手完成的，別具意義。