林思廷劇中被蔡凡熙追求。八大提供

劉奕兒對愛情很隨緣。八大提供

校園奇幻劇《超感應學園》本周劇情將揭露劉奕兒成為陰間引路人的真相，她為了區別生前、死後的不同，在角色心境轉換上靠「眼」技區分。

劉奕兒說：「身為陰間引路人的眼神，總帶著一絲悲傷，因為祂是經歷過撕心裂肺的痛而撐過來的，對比生前的我，有著無論外在環境怎麼變化總帶著希望的個性，眼神則是清澈許多。」

《超感應學園》11日晚八點的劇情將回溯蔡凡熙與劉奕兒高中相戀時期，因一場意外兩人天人永隔，劉奕兒成為陰間引路人再次與蔡凡熙相逢，雖然知道對方正在追求校花林思廷，卻無法克制對蔡凡熙的依戀。

談到私下遇到「喜歡的人喜歡上別人」的情況時會怎麼辦？劉奕兒表示對愛情屬於「隨緣型」，「如果一開始就沒有緣分在一起，比起愛情，我更相信朋友是能長長久久的一起分享一切，在人生的道路上一起嘻嘻哈哈往前衝，一輩子的朋友也是很棒的選擇。」

對比劇中角色主動跟蔡凡熙告白，劉奕兒坦言私下的自己不會這麼做，「大家可能認為我是一個很有自信的女生，其實不是！我是經過練習與突破才把自己生性害羞、怕生這件事克服的。」

在《超感應》中，蔡凡熙看到心儀對象難過時，會想盡方法逗對方開心，自認還算了解女生的他說：「畢竟我家裡都是女生，基本上都了解，但女人心海底針啊！我跟那種大剌剌的女生都很合得來，但如果是很嬌的可能會有點難招架。」

林思廷則分享，劇中雖被蔡凡熙瘋狂追求，卻對他完全無感！「我的理想型不能太帥之外，我跟蔡凡熙也認識好久了，他都說我思維很奇怪，像是我曾被別人問遇到鬼怪的時候會有什麼反應？我說：『想問問那邊的狀況是不是真的跟我們想像的一樣？!』蔡凡熙聽到這答案就覺得我是怪咖。」