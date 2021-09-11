新演員程苡雅有大將之風。（公視提供）

程苡雅有舞蹈底子。（公視提供）

公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》今晚（11日）將播出第9、第10集，劇情進入倒數，更讓觀眾期待歷史課本上遺忘的關鍵事件將如何撼動人心地呈現。

《斯卡羅》以媲美好萊塢電影的質感與規模，推出後在網路上掀起熱烈討論，口碑聲量持續激增。主演們無論是資深戲精或新銳演員，人氣跟著水漲船高。劇中不斷穿插的五種語言，排灣族語、英語、閩南話、客語、華語，繼上周第8集播出後，再新增第6種語言，出現在法比歐飾演的李仙得在軍營帳篷內唸了一段法文詩。

前HBL球員張瑋帆第一次演出戲劇《斯卡羅》。（公視提供）

《斯卡羅》演員余竺儒（中）。（公視提供）

《斯卡羅》演員余竺儒第一次演出戲劇。（公視提供）

這首詩源自於法國作家Alphonse de Lamartine，是法比歐親自為角色所挑選，「詩的內容與愛情、人生、絕望有關係，很符合李仙得當下的心境。」下週即將迎接大結局，也讓網友直呼捨不得結束。

《斯卡羅》的美術造型十分到位。（公視提供）

《斯卡羅》演員查馬克。（公視提供）

《斯卡羅》的成功也帶動原住民演員的高人氣，最受網友青睞的「斯卡羅公主」程苡雅今年15歲，拍攝時僅13歲，她以穩健的台風與氣場，超齡詮釋斯卡羅大股頭卓杞篤的16歲女兒「烏米娜」，網友們津津樂道她壓制黃遠、必麒麟的兩場打鬥戲。

演員對戲。（公視提供）

她害羞說，「因為他們都是有名氣的人，要這樣對打，還是會有點不好意思、不敢下手。」開拍前，她接受劇組安排上基本防身課，有舞蹈天份的她肢體協調性佳，但回想起來還是頗辛苦，直呼：「動作課結束都會鐵腿啊！」

正式拍攝時，大家也都很保護她，她回憶：「對戲前阿杰（黃遠飾）說，力量拿捏好就好，我沒關係；必麒麟（周厚安飾）則是教我拔刀要下來的時候記得喊聲，他就可以對應到，還要我盡量演，不用擔心。」

劇中另一位受矚目角色是由排灣族當代藝術家雷斌・金碌兒跨界演出桀驁不馴的斯卡羅二股頭「伊沙」，他表示在同理角色後，很喜歡這個角色，「部族之間的攻防，伊沙看似冷酷無情，想要權謀篡位，但他不是反派，他與卓杞篤保護部族的立場都是一致的，只是一個溫和，一個主戰。」

說起開拍前的族勇訓練課，他笑稱簡直是：「接近斯巴達式的魔鬼訓練吧！」痲痺的腳底板、擦傷的背、疼痛到不行的手腕，至今仍烙印深刻。

身為劇中斯卡羅勇士，最難忘的還有打赤腳穿梭在場景裡的石子路，「尤其下雨過後，腳下踩出來的泥巴，分離出了很多大大小小的石頭，在趾縫間摩擦，臉上卻是勇猛的表情，其實超級痛的。」

與粗獷的外表不同，私底下的雷斌・金碌兒是位暖男大叔，長年致力推廣原住民族文化，這次的演出，他希望從自身的參與去看到原住民族多樣的文化面，以及多元民族的歷史能夠透過戲劇被看見，從「心」去學習台灣的文化，包容台灣多元文化的歷史視角。

擁有排灣族血統的前HBL球星張瑋帆，他飾演的「朱雷」是出入都有隨扈跟隨的大股頭接班人，劇中有一場喝酒的戲，他表示：「因為我是從小生活規律、長期重度訓練的籃球員，平常也不愛喝酒，這一點是跟朱雷最大的不同，在揣摩角色的功課上要發揮極大想像力，對我來說是最大挑戰。」

劇中一場金鐘視帝吳慷仁對著他下跪以示忠誠的對手戲，讓他事前緊張不已，「表演老師一再提醒我這是『越級打怪場』，對戲時要更用心、氣場不能弱，這也是我台詞最多的一場，慷仁哥一上戲就完全融入，也帶動我更進入狀態，真的獲益良多。」

劇中引發羅妹號事件的龜仔甪部落首領「巴耶林」由余竺儒演出，有長達8年在九天民俗技藝團表演經驗的他，因外表酷似原住民族，常被誤認，他笑稱：「拍戲的時候，劇中族勇們會很熱情的跑來問我是哪一族的，我說我不是，大家完全不相信，還說要去找劇組問！」

第一次演出戲劇，對導演曹瑞原最大的印象，他竟說：「第一次遇到有人叫我減體脂！」他隨後補充：「因為年代的不同，曹導對於每個角色的詮釋，都希望我們可以做到最細膩的狀態，這也讓我們更謹慎地看待自己的角色。」

他還記得有一場夜戲，前一晚才收到修正好的族語台詞，導致演出前非常緊張，那晚也是他在片場第一次遇到温貞菱，「她看我一直抓著劇本背台詞，想幫我舒緩緊張情緒，現場找了幾個比較熟悉的人跟我一起玩『廣東炒麵』遊戲，雖然最後那段戲沒有剪進去，但還是很感謝她的幫忙。」

《斯卡羅》公視每週六晚間9點至11點首播，每週連播兩集；公視＋、LINE TV每週六晚間10點播出。Netflix（台灣）、myVideo每週日晚間6點一次上架兩集。