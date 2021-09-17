NBA各隊都在今年夏天做了許多陣容補強，不過最積極的球隊湖人似乎還沒有要收手的打算，此前他們延攬了前籃網中鋒狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，也將老將馬克蓋索(Marc Gasol)交易去灰熊，之後他被灰熊裁掉，而湖人可能會再引進一名控球後衛。

Isaiah Thomas to work out for the Warriors next week via @hoopshype. — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) September 16 2021

他們此前曾試訓了艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)、麥克詹姆斯(Mike James)和柯利森(Darren Collison)，但後來都沒有下文，接著他們還傳出對恩尼斯(James Ennis)有興趣。這對積極想重返NBA的艾塞亞湯瑪斯無疑是個警訊，因為他可能再次錯失了機會。

不過或許是因為他的積極度，稍早美國記者斯卡托(Michael Scotto)傳出勇士下禮拜將找艾塞亞湯瑪斯試訓的消息，這讓艾塞亞湯瑪斯重返NBA再次出現了希望，相信也是聯盟給予他的最大肯定，他一定得好好把握機會，否則離開季越來越近了。

而前幾天外界傳出他將加盟歐洲聯盟莫斯科中央陸軍，但他本人親自否認了謠言，這代表他急於證明自己的心仍朝向回歸NBA。今年32歲的他其實還能打，在今夏的一場業餘聯賽中他砍下81分，賽後在更衣室哭泣說：「他們放棄我了！」暗指NBA不給他機會。

不過之後陸續傳來湖人的試訓消息，可惜在湖人簽下朗度(Rajon Rondo)和看上恩尼斯後，他加盟的機會相當渺茫，相信他現在的唯一選擇就是努力表現給勇士看，若能成功加盟勇士，他將成為柯瑞(Stephen Curry)的替補，將和浪花兄弟一起合作，但這可能是他最後一次機會了！