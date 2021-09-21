國民黨主席候選人卓伯源21日上午在員林與基層黨員座談。（謝瓊雲攝）

國民黨主席候選人卓伯源與彰化基層黨員座談，批評民進黨在農產品外銷政策上雙標，傷害兩岸情感和農民的權益。（謝瓊雲攝）

員林市長游振雄（右）出席座談會，表態支持卓伯源。（謝瓊雲攝）

卓源伯(右四)在眾人陪同下前往員林衡文宮參拜。（謝瓊雲攝）

國民黨主席候選人卓伯源21日持續在南彰化走透透，他指中彰投只剩下彰化人還沒當過國民黨黨主席，呼籲在地與彰化旅外黨籍鄉親給彰化人一個機會，他也批評過去黨中央的軟弱導致無法團結地方力量，需改革才有團結全黨、對抗民進黨的機會。

卓伯源上午到員林與基層舉行座談會，並為參選的各黨代表拉抬聲勢。前立委周基順、彰化縣婦女會理事長楊秀霞、溪州鄉長江淑芬、田中鎮代會主席蕭飛龍、副主席 曾福傳、田中鎮農會總幹事張叡欣和黨代表侯俊夫等人都出席；員林市長游振雄也專程到場表態支持，隨後在一行人陪同下前往衡文宮參拜。

游振雄說，太太問他黨主席選舉要支持誰，他回，當然是卓伯源；兩人曾是彰化縣議會同事，卓伯源是第一名的議員，自己第二名，懇請彰化所有黨員支持前縣長卓伯源，讓他順利當選、領導國民黨。

卓伯源表示，過去台中、南投都有人當過國民黨黨主席，唯獨彰化還沒有，呼籲黨員同志給彰化人一個機會，換人做做看，有新主席才有改革的機會，才能帶來新希望、新未來。

卓伯源指出，大家都認為國民黨軟弱，但不代表國民黨沒實力，全台22縣市，國民黨具有14個縣市執政權、19個議會主導權，怎麼能說弱？軟弱的是黨中央，無法團結全黨。自己深知基層需要，當選後一定可以結合地方縣市首長、議會，成為團結戰鬥藍，這才是未來國民黨應該走的方向。

卓伯源說，自己從擔任議員、副縣長、立委到9年縣長，深愛彰化鄉土，深知基層需要，也知道鄉親對他有很大期待；當選後將會廢除黨費徵收制度，讓黨員倍增。