德國總理梅克爾所屬的保守派基民/基社聯盟（CDU/CSU）在今天的大選創下歷來最差得票，雪上加霜的是，就連梅克爾自己過去的選區也失守，被社民黨（SPD）27歲新秀拿下。

德新社（DPA）報導，過去梅克爾所屬的麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern）的第15選區，30多年來基民黨（CDU）首度拱手讓人。27歲的社民黨新秀卡曹茨基（Anna Kassautzki）以24.3%的得票，擊敗得票20.4%、從事稅務稽查的33歲基民黨候選人君特（Georg Guenther）。

每日鏡報（Spiegel）網站指出，基民黨候選人這次得票較4年前掉了23.6個百分點，即便上週梅克爾陪君特掃街拜票，仍無法扭轉局面；君特說這是苦澀的敗果，但是非戰之罪。

任職於格賴夫斯瓦爾德（Greifswald）大學的卡曹茨基勝選後說：「我感到無比榮幸。這是全黨努力的結果。」她在這個選區的得票比4年前社民黨此區候選人多了12.7個百分點。

梅克爾自1990年起在這個德東故鄉選區贏了8次，2017年時她在此仍有44%得票，遙遙領先第2名德國另類選擇黨（AfD）候選人的19.3%，2013年時梅克爾得票更達56.2%。

根據卡曹茨基在社民黨網頁的簡歷，1993年她出生於海德堡（Heidelberg），在黑森邦（Hesse）的一個鄉村長大，後在格賴夫斯瓦爾德（Greifswald）大學取得政治學碩士學位。

她說自己幼年時超好動，舉凡田徑、游泳與武術社團無不參與，現在除會固定學習武術，還喜歡跑步和騎競速自行車，閒暇之餘還喜歡自然攝影，拍攝動物、海洋等。

她表示，自己在13歲時有感極右翼勢力越來越強大，於是開始參與政治活動，成為一個和平反法西斯的教育社團成員，2014年加入社民黨，成為社民黨青年軍一員，協助地方團體，目前仍擔任社民黨青年軍的福爾波門-格賴夫斯瓦爾德（Vorpommern-Greifswald）區黨部主席。

根據德國選舉委員會官網數據，中間偏左的社會民主黨（SPD）以25.7%得票率，驚險擊敗總理梅克爾保守派陣營，後者得票率有24.1%。

綠黨（Green）以14.8%得票率位居第3，緊接著是自由民主黨（FDP）的11.5%；極右的德國另類選擇黨（Alternative for Germany）得票率10.3%。（譯者：陳亦偉）1100927