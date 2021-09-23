效力過NBA騎士隊的鋒衛搖擺人阿隆索吉（Alonzo Gee），確定加盟T1聯盟台中太陽隊，被賦予發揮老將經驗與技巧，幫助台中太陽面對所有對手。

34歲的Gee身高198公分、體重100公斤、體能勁爆，曾與厄文（Kyrie Irving）、崔斯坦湯普生（Tristan Thompson）等球星當隊友，擁有9年NBA資歷，讓台中太陽總經理汪蔚傑早就鎖定他，汪蔚傑說：「以前轉播時對阿隆索吉就不陌生，他在防守端可帶領球隊，關鍵時刻又能和桑尼（Sani Sakakini）搭配，發揮老將的作用！」

阿隆索吉是繼亞洲明星球員、巴勒斯坦國手桑尼後，台中太陽第2位加盟的洋將，這也是他生涯首度來台打球，他表示：「很開心能加入台中太陽，我已經等不及要跟隊友們見面，更期待能與球迷們同樂。非常感謝有這次的機會，希望我能打出精彩的球季，很快在台灣與大家相會。」

阿隆索吉在NBA以2011-12、2012-13兩個賽季在騎士隊的成績最為亮眼，平均上場近30分鐘，平均得分也突破雙位數，離開騎士後還效力過拓荒者、金塊、鵜鶘等隊，2016-17賽季結束後離開NBA，隨後到了波多黎各、澳洲與菲律賓等地拚戰，沙場經驗豐富。