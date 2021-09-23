影帝梁朝偉加盟漫威宇宙、演出《尚氣與十環傳奇》，帥氣表現驚豔全球，不但成為話題焦點，眾人更是紛紛回頭欣賞他過去的作品，其中，與他合作過三次的國際紅星章子怡，被傳將再度跟梁朝偉合作，拍攝諜戰片《無名》，有粉絲到她微博詢問，釣出本尊親自回答。

「謀女郎」出身的章子怡，在演出李安執導電影《臥虎藏龍》後，打開了全球知名度，成為國際級巨星，陸續與多位名導合作，演出許多經典作品，其中，電影《英雄》、《2046》和《一代宗師》，都跟梁朝偉同戲，默契一次比一次好，兩人同台飆戲，對影迷來說是至高的享受。

章子怡中秋曬與兒子、女兒相聚。(翻攝自章子怡微博)

章子怡近日邊在疫情之下工作，同時抽空與家人們享受溫馨家庭生活，昨天(9/22)她在微博曬出跟兒子、女兒的親親照，一家人一起度過中秋佳節，她po文說道：「今天忙的忘吃月餅了，但有這兩個小傢伙的親親抱抱，早已甜在心頭，中秋節快樂」。

而文章底下除了網友們前來留言祝佳節愉快外，有網友詢問她下一檔電影作品的事：「子怡姐快要進組了吧，期待明年的《無名》！」，網路上瘋傳她將四度與梁朝偉合作，豆瓣電影頁面已能看到此片的簡介，卡司寫著章子怡與梁朝偉，將於2022年上映，但章子怡親自現身回應此事，簡短寫道：「沒聽說」，澄清了網路傳聞，也代表在《一代宗師》8年後，觀眾沒機會看到她與梁朝偉再度同台飆戲。