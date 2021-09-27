巨星傳記電影《梅艷芳Anita》日前剛獲得第26屆釜山國際電影節的青睞，被選為閉幕電影，將於10月15日全球首映，導演梁樂民表示：「很榮幸《梅艷芳Anita》被選為本年釜山電影節的閉幕電影，這電影不單是一個時代的記錄、更是盡力還原我們這位香港女兒非凡的一生。」而台灣也確認定檔將於11月5日至7日先演口碑場，11月12日正式上映。

最新釋出的預告，感動還原梅艷芳傳奇的一生，將高潮迭起、生離死別各個畫面真實呈現。梅艷芳4歲就因家貧出道在歌廳表演，從當年的華都歌舞廳到1982年參加新秀歌唱大賽奪冠踏入歌壇，甚至到病逝前的紅磡告別演唱會，這些梅艷芳一生重要的精彩時刻都收錄在電影中，讓觀眾不僅能再次緬懷這位一代舞台女王，同時也重現7、80年代到千禧年初香港不同場景樣貌。

導演梁樂民出身於九龍，對九龍區的樣貌有特別的情感，他特別將兒時彌敦道繁華的歌廳街景和霓虹招牌以電腦重新建置。而預告中另外一個精彩的畫面，則是重現梅艷芳無所畏懼的精神，為了拍攝當年她在KTV被江湖大佬掌摑的事件，女主角王丹妮先是靠借位拍攝，但在不滿意拍攝效果情況下，敬業的王丹妮後來決定來真的，前後被打了6次耳光才拍到最好的畫面。

王丹妮在片中的表現也讓最愛梅艷芳的金馬導演關錦鵬大力稱讚。他曾與梅艷芳合作過電影《胭脂扣》及歌曲〈女人花〉MV等作品，此次探班看見王丹妮直呼：「妳好似梅艷芳！」問起關導眼中的梅艷芳，他表示：「阿梅是一個少見仗義的女人！」看完王丹妮的演出後，關錦鵬很滿意的說：「我的期待是值得的，王丹妮演得好好！我真的覺得梅艷芳好像活現在銀幕上。它不單止刻劃一代女王的故事，讓大家永遠記得梅艷芳這名字，它還描寫了香港。這部戲除了感動之外，還帶給大家正能量！」

詮釋梅艷芳雖然壓力大，但首次擔任要角的王丹妮卻表示：「我希望能透過自己的演出，讓更多人知道並了解梅艷芳傳奇的一生，感受到她不屈不撓的奮鬥精神，從而發放更多正能量。也希望大家看完這部電影後，再去聽聽梅艷芳的歌和她演出的電影來懷緬她，讓她永遠留在大家的心中。」

梅艷芳把自己一生嫁給了舞台，即使癌末病危也堅持不辜負粉絲期待，上台完成所有場次表演。在預告片尾，劇組也特別重現她曾在演唱會上對歌迷說過一段感性獨白：「我只希望，大家望向天上的星星時，你會想起有一個曾為你帶來歡樂的朋友，她的名字叫梅艷芳。」除了重現梅艷芳2003年告別演唱會穿著婚紗走向後台的畫面，也特別用了梅艷芳生前用盡氣力揮手與歌迷告別的感人片段，希望讓觀眾永遠記得這位亞洲巨星一生奉獻舞台的燦爛演出。