高雄市與帛琉共和國科羅州在中秋節前夕締結為姐妹市，高雄市長陳其邁17日邀請出身於科羅州的駐台大使歐克麗正式簽屬姐妹市協定，科羅州也是高雄第35個姐妹友好城市，雙方達成協議，將積極促成從高雄小港機場直飛帛琉的航班。

陳其邁指出，其實今年3月帛琉總統來高雄就有提到締結姐妹市的部分，因為科羅州是帛琉首都，人口最多、最熱鬧的地方，本來雙方可以更早締結為姐妹市，但受到疫情影響，讓進度有一點拖延，雙方也採取比較簡單的簽屬儀式，科羅州長吉本斯用預錄影片方式辦理。

歐克麗表示，姐妹市的建立及簽屬象徵著重要意義，她相信高雄市及科羅州成為姐妹市後，雙方會有一個長遠、友好的前景，台灣是帛琉共和國重要的友邦，同時也是家人，因此她會極力促成高雄直飛帛琉的航班，她非常希望她的家人、朋友可以從科羅州搭乘直飛航班抵達高雄，她向陳其邁請求，直飛航班不只是要在未來完成，而是可以盡快促成。

陳其邁指出，台、帛在1999年建交之後，雙方在醫療、農業、漁業、觀光都有非常深厚的交流及友誼，他要代表高雄市民及所有台灣人感謝帛琉在世界衛生組織大會上屢屢為台灣仗義執言，這也意味著台帛建交之後，雙方人民之間的往來、文化交流、城市交流都如同家人般的感覺。

陳其邁表示，希望現在的旅遊泡泡，包括包機都已經有所規畫，據他了解，直航要經過帛琉國會同意，但這部分都已經解決，希望在不久的將來，行國處跟觀光局都有規畫活動，能夠儘速恢復包機直航，另一方面也能夠促成旅遊泡泡，在疫情穩定的時候，可以促成雙方的旅遊交流。