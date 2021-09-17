婦科醫師竟是自己的爸爸！美國紐約州一名35歲女子，生過2胎後就出現婦科問題，因此在家人的推薦下，給當地一名婦科醫師看診，時間長達9年，豈料她最近卻發現，對方竟是她的親生父親，不僅如此，她還有9名同父異母的手足。

Prominent Upstate New York fertility doc was 'serial sperm donor': lawsuit https://t.co/wECjWc0MIV pic.twitter.com/uBQGI1qxmX — New York Post (@nypost) September 15 2021

根據《紐約郵報》報導，赫爾奎斯特（Morgan Hellquist）生下2胎後，出現經期不規律等婦科問題，2012年在家人的介紹下，至70歲婦科醫師沃特曼（Morris Wortman）的診所看診，赫爾奎斯特透露，因為她們一家都非常信任沃特曼醫師，9年來她還做了乳房和陰道檢查。

赫爾奎斯特表示，她的父親20歲時被酒駕撞傷，導致他下半身癱瘓，因此母親在1983年至1985年間至沃特曼的診所看診，但經過多次人工授精都失敗，直到1985年才成功受孕，順利懷上赫爾奎斯特，沃特曼醫師更稱這是一個奇蹟，透露精子的主人是羅徹斯特大學醫學中心（ Rochester Medical Center）的學生。

赫爾奎斯特在8歲時，就知道自己是人工授精產下的嬰兒，直到2016年父親過世1年後，她便決定透過基因檢測尋找生父，發現她有一半的德系猶太人血統，陸續她還發現自己有6個同父異母的兄弟姐妹，與此同時，赫爾奎斯特開始懷疑沃特曼醫師，「因為他是100%的德系猶太人」。

直到今年4月，赫爾奎斯特進行婦科檢查時，沃特曼醫師突然要求她摘下口罩，甚至讓他的妻子進來一起會面，不僅如此，過程中沃特曼還對她說「你是個好孩子，真是個好孩子」，讓她驚覺不對勁，懷疑沃特曼醫師當年用自己的精液進行療程，之後說服沃特曼與前妻生下的女兒，和她進行DNA檢測，才證實沃特曼醫師就是她的父親。

赫爾奎斯特氣憤地說，「我們立刻察覺那個人就是沃特曼，我們母女多年來都是給固定給他看診」，而對方明知她是親生女兒，竟還繼續幫她看私密處，讓赫爾奎斯特難以接受，這也造成她心理問題及永久性身體傷害，當她每找到一個新的手足，就會使她感到焦慮與絕望，甚至擔心還有更多同父異母的兄弟姐妹，會出現在她的生活中。

赫爾奎斯特找到6名同父異母的手足，再加上赫爾奎斯特與前妻、現任妻子生的小孩，目前已知的兄弟姊妹多達9名，而赫爾奎斯特與其中手足接觸過，決定向沃特曼提出醫療訴訟，並控告對方詐欺和瀆職，表示假若她知道對方是自己的生父，她就不可能去看診。