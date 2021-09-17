義守大學中秋傳愛，定點發放月餅與文旦，供外籍學生自由領取。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

來自聖文森的羅啟信當場現學現賣製作柚子帽，第一次體驗覺得新鮮又有趣。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

新冠肺炎疫情阻隔了人與人之間的距離，卻阻止不了彼此的關懷與祝福；義守大學為了讓在校外籍生能夠感受佳節的溫暖，特別在中秋節前夕準備了月餅和文旦，由校長陳振遠親自發送給因疫情許久未返家的外籍生，現場並與同學分享如何將文旦製作成帽子，讓外籍學生感到新鮮又有趣。

義大校長陳振遠一現身就展現十足的熱情，將月餅與文旦分送給外籍生，身為大家長的他非常明白團圓時刻相聚的重要，因此對於因疫情而無法返家的學生特別關心，與學生聊起近況更感謝同學對於防疫的配合。

陳振遠表示，很多外籍生都是第一次過中秋節，所以透過小小心意讓他們有團圓的溫暖，他並與大家分享柚子帽的製作方式。來自聖文森的羅啟信當場現學現賣，完成柚子帽後馬上開心的戴在頭上，他說，從來沒有做過柚子帽，這是一件非常有趣的事，他很享受學校的中秋祝福與體驗。

義守大學表示，義大視每一位學生為家人，希望讓漂洋過海到義大就讀的外籍生都能有在家的溫暖，所有收到月餅與文旦的學生都相當感動。

就讀應用英語學系、來自越南的黎光強說，今年中秋節無法回家團圓，心裡原本有些悶，但收到學校特別準備的月餅和文旦，讓他感覺義守大學不只是學校而已，更是一家人，「這是他第二個家」。國際財務金融管理學系學生孔敏娜說，她在吉爾吉斯從來沒吃過蛋黃餡的月餅，第一次嚐鮮很特別，令她印象深刻。

義守大學指出，義大從9月13日到17日的午晚餐時段，配合防疫政策，將月餅與文旦於校本部和醫學院區的宿舍定點發放，讓外籍生可自由領取，藉此讓學生感受過節的氛圍外，也能入境隨俗體驗在地文化的精彩。