金管處舉辦生物多樣性科學教育營，帶領學員走入潮間帶觀察生態。（金管處提供）

金門百餘公里的海岸線蜿蜒曲折，潮間帶生態多采多姿，金管處邀請專家帶領15名生物多樣性科學教育營學員走入北山蚵田，一步一腳印探索海岸溼地的生物相，上了一堂最接地氣的鄉土教育。

在這項為期2天的體驗活動中，金管處邀請海洋委員會徐維駿站長介紹金門潮間帶生物多樣性，透過活潑生動的教材與解說，讓潮間帶變得充滿樂趣，讓人流連忘返。「古寧頭日記文化工作室」負責人李佳融也分享濱海傳統聚落的生活體驗與觀察，讓學員了解數百年來在地居民如何善用潮間帶的自然資源、與自然環境共存共榮的傳統智慧。

另外，「金門縣野生動物救援暨保育協會」黃富榆總幹事也應邀講授動物救傷課程，教導學員在野外遇到受傷動物時，應如何通報救援及緊急應變，為未來加入救生、護生行列，上了一堂很有意義的生命教學。

金管處表示，2021年國際生物多樣性的年度主題是「呵護自然，你我有份」，期待透過這種與大地連結的課程，打造友善的生態環境，讓大自然更加生意盎然。