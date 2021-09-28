新北市立黃金博物館即日起推出「日常之歌--四連棟聲音再現常設展」。（黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館即日起推出「日常之歌--四連棟聲音再現常設展」。（黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館即日起推出「日常之歌--四連棟聲音再現常設展」。（黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館即日起推出「日常之歌-四連棟聲音再現常設展」，邀請知名新生代聲音藝術家陳昱榮設計展覽內容，帶領民眾進入「沉浸式」的聽覺聲景，從戶外的腳踏車聲、叫賣聲，到屋內的炒菜及下棋聲等，彷彿穿越時空，重現金瓜石宿舍區昔日生活景況。歡迎民眾預約入館親身體驗昔日礦山有趣日常，或至官網虛擬展場參觀。

黃金博物館館長謝文祥表示，藝術家陳昱榮具有豐富的國內外展覽及駐村經驗，擅長聚焦當代作曲、實驗即興與混合媒體裝置的實踐創作，以及空間中視覺及聲音的交互轉換。本次展覽特別邀請丘慧文、吳朝潭、黃仲辰三位在地居民，協助回憶過往金瓜石生活，藝術家陳昱榮將口述訪談所得內容，轉換成聲音藝術，藉由10組聲音裝置，再現四連棟內常民生活樣態，藉由「聲音」作為串連歷史的媒介，開啟另一種認識金瓜石歷史的方式。當民眾穿梭在四連棟日式宿舍不同空間時，將聽到戶外傳來的叫賣聲、廚房炒菜聲、客廳下棋聲等，種種聲響交織成「礦山日常之歌」，為民眾帶來一場感官的時光之旅。

黃博館的四連棟是一座木造日式連棟建築，由日本鑛業株式會社於1930年代興建，提供當時的日籍職員及家屬居住，二戰後改為臺灣金屬鑛業公司員工宿舍，後因臺金公司倒閉，隱沒山間30餘年，直到2005年由黃博館主持修復，恢復歷史原貌。當民眾踏入四連棟時，首先迎來的是過往四連棟外「紅馬路」紅磚道的腳踏車聲及居民的招呼寒暄聲；走進室內時，廚房炒菜聲、居民下棋聲、織布聲與收音機廣播，交織成一篇動人的生活樂章。本展覽最獨特之處在於礦山「斜坡索道」與「山林鳥鳴」的相互共鳴，讓民眾能親耳聆聽昔日礦山居民的生活節奏，歡迎民眾預約入館參觀體驗。

黃博館「日常之歌-四連棟聲音再現計畫常設展」即日起於四連棟日式宿舍展出，民眾可至官網預約入館參觀。本次同步推出線上展，搭配四連棟360度環景及聲音導覽，讓民眾防疫期間也能宅在家當文青!線上展體驗請至官網查詢。