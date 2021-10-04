后里區公所舉辦文化觀光產業「后里阮ㄟ愛」系列活動，歡迎民眾踴躍報名。（陳淑娥攝）

后里區公所舉辦文化觀光產業「后里阮ㄟ愛」系列活動，歡迎民眾踴躍報名。（陳淑娥攝）

台中市后里擁有古蹟、馬場、鐵馬道、美食及豐富農特產品，區公所4日舉辦文化觀光產業「后里阮ㄟ愛」系列宣傳活動，包括旅遊代言人選拔競賽，除了有獎金外，還能邊玩邊領週薪，還有「你是后里的眼」攝影競賽及「戀戀后里爵士森林音樂會」，歡迎民眾即日起上活動專屬網站踴躍報名。

后里區公所區長賴同一表示，后里有古蹟、馬場、鐵馬道、祕境、美食，還有豐富農特產品及滿滿人情味，在地特色之美希望能漫延出去，讓更多人走進后里。

后里在地特色文化觀光產業宣傳活動-「后里阮ㄟ愛」系列活動，邀請民眾一起分享跟體驗后里的美與特色，內容包含「你是后里的眼」攝影競賽，總獎金10萬元；「創意旅遊親善大使」旅遊代言人選拔競賽，尋找熱愛旅遊、熱情會說故事的你來發現不一樣的在地特色，得獎者除了獲得高額獎金外，還能邊玩邊領週薪，總獎金高達30萬元。

此外，23日特別在森林公園安排「戀戀后里爵士森林音樂會」，邀請以《葉片之上》專輯獲得2020金音獎最佳爵士專輯獎和最佳爵士歌曲獎的羅妍婷以及入圍第32屆金曲獎年度專輯獎、最佳新人獎的青虫aoi，與當地表演團體演出同步線上直播，更規劃獎品總價值10萬元線上摸彩，邀請每位喜愛攝影、旅遊以及音樂的朋友一起來發現后里之美。

區公所指出，后里是累積豐厚音樂之都，全球第三大薩克斯風製造產地，也生產爵士鼓、長笛等樂器，這次活動以閩南語諧音「給你」讓后里化身為最有人情味的給予者，給你我的愛「后里阮ㄟ愛」，歡迎民眾上專屬網站報名https：／／houlilove.champtron.com／。