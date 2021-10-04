國民黨主席當選人朱立倫今發布黨務人事，辦公室發言人凌濤接任文化傳播委員會主任委員兼國民黨發言人，立法委員林奕華接任革命實踐研究院院長，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正為國際事務部主任。不過，就在黨內一級主管人事案公布後，台北市議員徐巧芯就突然退出群組，被黨內部分人士懷疑是不滿人事布局。對此，徐巧芯說，「最近手機怪怪的，她相信新人事對未來黨務運作會非常有幫助」。

準國民黨主席 朱立倫。(圖/本報資料照)

不過，由於黨內人事案公布後，有國民黨部分人士對此人事案有意見，認為該名單有酬庸之疑。而被視為藍營青年軍的議員徐巧芯在此時無預警退出黨內政論群組，引起外界議論。對此，徐巧芯向《中時新聞網》表示，「黨務群組內有我的老師黃介正，也有過去在黨部幫忙時的前主管林奕華委員，都是人才，相信對未來黨務運作非常有幫助，會為他(她)們加油」。對於退群組員原因，徐巧芯低調表示，「最近手機怪怪的，正考慮換一台」。

據透露，徐巧芯目前已重回校園進修，就讀淡江大學國際事務與戰略研究所碩士班。國民黨前國際事務部主任李大中、曾任行政院陸委會副主委的黃介正，皆在該所任教，而黃介正在此次黨主席新人事案接任國民黨國際部主任一職，朱立倫主席將借重其專長為國民黨開展對外關係佈局。

此次人事案其他人選部份，革實院院長將由長期關注青年事務的立法委員林奕華接任，未來將負責青年議題及人才培訓計畫，為國民黨擴大與年輕世代連結。大陸事務部主任則由曾任國發會主委、陸委會副主委的政大經濟系林祖嘉教授接任，有助於推動兩岸民間社會力交流；接任黃復興黨部主委的季麟連退役二級上將，在軍中輩分甚高、頗孚眾望，將借重其威望帶動黃復興黨部的發展。