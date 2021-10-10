對於蔡英文總統今日在雙十國慶演說時喊團結守護民主一事，美麗島董事長吳子嘉認為，那不叫團結，那叫做強暴在野黨，用外在敵人逼國內的在野黨團結。

蔡英文總統今（10）日在雙十國慶演講時指出，「只要尊重、並且認同這塊土地，台灣永遠張開雙手，歡迎所有人，團結所有人。」「只要議題牽涉到國家的尊嚴，以及人民的未來時，我們就要團結起來，為世世代代的台灣人，守住主權，守住民主自由的生活方式。」

吳子嘉10日在《董事長開講》直播中提到，李登輝時代講團結有方法、有行動方案，有人去做，有團隊去執行。可是民進黨政府很糟糕、很粗暴，團結不可得的原因就是在民進黨本身，因為連民進黨內部都不團結。

對於蔡英文今天喊團結，吳子嘉認為，在團結之下，台灣才能一致對外，但那不叫團結，那叫做強暴在野黨，用外在敵人，逼國內的在野黨團結。

吳子嘉批平，很多民進黨立委經常喜歡用扣紅帽子來修理藍軍政治人物，譬如王定宇，為何要罵徐巧芯、修理台灣人？有本事把募兵制改回徵兵制！民進黨政治人物在爭取選票和支持度，就是在對自己同胞扣紅帽子。

吳子嘉強調，蔡英文所要求的事情，民進黨自己都做不到，所以要喊團結的時候，民進黨內部須先能夠溝通。