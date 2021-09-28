面對同伴過世，狗也會感到難過。菲律賓達義市一隻寵物狗，近日疑似中暑，玩到一半突然倒地，最終躺在地上奄奄一息，而同伴見狀非常緊張，趕緊上前呼喚牠，甚至用前肢不斷撞牠，似乎想將對方喚醒，讓主人看了非常心疼。

綜合外媒報導，達義市一隻1歲寵物狗Bullet，日前與玩伴Khime玩到一半，突然倒地不起，沒過幾分鐘就失去呼吸心跳，也來不及送往醫院治療，讓飼主莫琳娜（Molina Salvaba）看了非常難過，而玩伴Khime當下發現異狀後，趕緊跑到Bullet的身邊。

只見Khime不斷用前肢搖晃Bullet，似乎想將對方搖醒，彷彿在說「怎麼玩到一半就不玩了，你怎麼了？」，但無論Khime怎樣呼喊，Bullet只是僵硬地躺在原地，一動也不動，Khime之後似乎知道玩伴過世了，還跳起來向主人尋求幫助，期間不斷發出嗚噎的哭泣聲，讓眾人看了非常不忍。

莫琳娜表示，Bullet身體非常健康，當天不知道為何，下一秒就突然倒下，不久後就過世，由於菲律賓9月非常炎熱，研判愛犬應該是中暑過世。狗若出現氣喘吁吁、流太多口水、暈眩、舌頭發紅、牙齦呈現藍紫或亮紅色及過度口渴等症狀時，就可能是中暑的徵兆，因此必須趕緊將狗帶至陰涼處，並補充水分。