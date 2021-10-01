羅智強大秀台語

國民黨台北市議員羅智強經常在臉書分享自己爬山、運動的心得，與網友互動熱絡。今日（1）羅來爬南港區的「拇指山」，見地上有塊以台語發音寫成的碑文，立刻蹲下來照著念，台語程度讓同行助理忍不住讚「不錯喔！」此文發出後獲3000個讚，網友除驚嘆羅台語比想像中流利，更有人直言：「講得比陳柏惟好聽！」

羅智強今日早上5點35分在臉書發文表示，很多網友說佩服他的毅力，老實說他也很佩服自己，他如今每天過著「早上山頭，傍晚街頭，午夜案頭」的生活，因為他深信滴水穿石不是因為力量，而是因為堅持。

羅智強指出，他誓言爬遍台北100座山，今天來到第46座「拇指山」，須經由樹梅古道通往，而梅樹古道就位於南港區，是過往南港後山的居民前往前山市集採買丶交換日用品的捷徑之一。羅表示，之前有粉絲感嘆，原來台北的山這麼多但他都不知道；其實台北的步道，很多都是先民的「產業道路」，為了做生意只能翻山越嶺，久而久之就形成了這麼多的步道。

此文發出後獲得3000個讚迴響熱烈，網友紛紛回應：「講得比陳柏惟好聽！」「講得很好呢！」「有點不標準，但這才是正港的台灣人，台灣的本色原味，原本台灣就是本省、外省的融合體」、「你的台語比我想像還輪轉耶！」「這種感覺很好，台灣本就是多元族群與文化的社會」。