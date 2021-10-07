民進黨前立委林靜儀日前聲援立委陳柏惟時稱「要穿防彈背心才能選台中第二選區」，對此，藍委李德維直言，林靜儀是炒作黑道議題，攻擊長期經營地方的顏寬恒家族，他痛批林靜儀，「陳柏惟再怎麼冷，妳也沒有必要拿台中市第二選區鄉親的血來暖他」。

李德維昨（6日）在臉書發文表示，林靜儀3日到台中市力挺陳柏惟，說陳柏惟是「到了大家說要穿防彈背心才能選舉的選區」，但大家都心知肚明，林靜儀是炒作黑道議題，攻擊長期經營地方的顏寬恒家族。

對於林靜儀的做法，李德維痛批，「陳柏惟再怎麼冷，妳也沒有必要拿台中市第二選區鄉親的血來暖他」！他就問：陳柏惟2020當選，選舉期間穿防彈背心了嗎；民進黨台中市議員陳世凱，兩度在這個選區輸給顏寬恒，選舉期間穿防彈背心了嗎；前交通部長林佳龍當過台中市長，選舉期間到台中市第二選區掃街穿防彈背心了嗎；有意角逐台中市長的綠委蔡其昌，打算穿著防彈背心選嗎？

李德維直言，如果答案都是否定的，難道林靜儀講話都不經過大腦，或是不會經過稍微的查證，就問問黨內同志也不行嗎？許多網友也在其po文底下留言表示，「我在地人，外出騎車只戴安全帽，不用穿防彈背心」、「林醫師都穿防彈背心看診嗎？那妳要找你們內政部欸！怎麼治安搞得這麼差，內政部長人勒？林靜儀呼叫你」。